Специалист заявил, что нынешние руководители должны покинуть команду. В частности, Сёмин считает, что команду должен покинуть гендиректор Василий Кикнадзе.
"Локомотив" не стал продлевать контракт с Сёминым. В итоге он покинул московский клуб в конце прошлого сезона.
"Думаю, самое лучшее для "Локомотива" — если Кикнадзе уйдёт. Болельщики сразу пойдут на трибуны, спонсоры будут ближе к клубу.
У каждого тренера есть работа, хорошо он её выполнил или плохо. У меня совесть чиста. Я свою работу сделал не просто хорошо, а отлично", - цитирует Сёмина "Матч ТВ".
Сёмин: болельщики сразу пойдут на трибуны, спонсоры будут ближе к клубу, если Кикнадзе уйдёт из "Локомотива"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин заявил, что не жалеет о конфронтации с руководством клуба, в результате которого с ним не стали продлевать контракт.
Фото: ТАСС
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