— Если Хвича будет играть как сейчас — без травм и с таким фартом, уверен, он заиграет в лиге уровня топ-5. Он может спокойно через пару сезонов оказаться в условных "Севилье" или "Валенсии". Желаю ему только удачи, он на многое способен, — рассказал Ананидзе в интервью Sport24.
Напомним, 19-летний Хвича Кварацхелия выступает за "Рубин" с лета 2019 года. Всего за казанскую команду он провёл 42 матча, забил пять голов и отдал 10 голевых передач.
Ранее в России грузин на протяжение полугодовой аренды выступал за "Локомотив". Бывший наставник "железнодорожников" Юрий Семин считает, что те люди, которые помешали трансферы Хвичи, хотели навредить клубу. А отец Хвичи рассказал, что когда футболист увидел слезы наставника, то расплакался сам.
Ананидзе считает, что Кварацхелия может оказаться в "Севилье" или "Валенсии"
Грузинский полузащитник Джано Ананидзе высказался о перспективах футболиста "Рубина" Хвичи Кварацхелии.
Фото: ФК "Рубин"
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