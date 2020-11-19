Сообщается, что Ротенберг может стать генеральным директором "Локомотива" зимой или летом. Сейчас эту должность занимает Василий Кикнадзе.
В текущем сезоне РПЛ 34-летний Ротенберг в составе "Локомотива" на поле не выходил.
Источник: телеграм-канал "Честность - не порок"
Источник: Борис Ротенберг может сменить Кикнадзе на посту гендиректора "Локомотива"
Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг может занять руководящую должность в московском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
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