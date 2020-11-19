"В моем понимании, один из самых лучших игроков России оказывается на рынке и этот момент упустить нельзя было никак. Нам удалось уговорить Кокорина, чтобы он перешел в "Спартак". Это было, в принципе, для многих нереально. Кокорин сделает "Спартак" сильнее.
Его могли подписать многие клубы, просто ситуация сложилась так, что мы сыграли вперед. Как-то для всех кажется просто, что Кокорин оказался в "Спартаке", это же не только история, что он пришел в "Спартак" и сделал его сильнее. В это время он делает кого-то слабее. Кого? Того, кому мы кинули перчатку - "Зенит", - сказал Газизов в интервью ютуб-каналу Нобеля Арустамяна.
Газизов: Кокорин сделал "Спартак" сильнее
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о переходе нападающего Александра Кокорина в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
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