"Степашин говорил, что Кокорин побежал за деньгами? Неправда. "Динамо" давало те же деньги. Говорить можно что угодно, но это не так. Просто желание прикрыть неудачу - человек ведь выбрал другой клуб, что им еще остается говорить. Про финансы, конечно. Пусть для всех это будет так, но эта история выдуманная", - сказал Газизов.
Кокорин перешел в "Спартак" в минувшее трансферное окно. Ранее он также защищал цвета "Динамо", "Зенита" и "Сочи".
В нынешнем сезоне РПЛ 29-летний форвард в составе красно-белых провел 6 матчей и забил 1 мяч.
"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.
Источник: "Чемпионат"
Газизов: Кокорин побежал за деньгами? Неправда
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал об интересе "Динамо" к нападающему Александру Кокорину.
Фото: РПЛ
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