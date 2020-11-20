"У нас прекрасные нападающие, хорошо играющие вверху, и ребята, обладающие первым пасом. Почему бы не выходить из обороны через длинную передачу, если того требует игровая ситуация? Но у "Зенита" есть вариативность - иногда ситуация требует сыграть попроще, однако давайте будем объективны: мы играем не только верхом", - заявил Сутормин.
Алексей Сутормин перешел в "Зенит" в 2019 году. В этом сезоне футболист провел 13 матчей и забил 2 гола.
Ближайший матч петербуржцев состоится 21 ноября. В Грозном команда Сергея Семака сыграет против "Ахмата". Начало матча в 16:30 мск
Источник: Bobsoccer
Сутормин: "Зенит" играет не только верхом, у нас есть вариативность
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин высказал свое мнение об игровом стиле своей команды.
Фото: ФК "Зенит"
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