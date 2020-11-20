- Что может дальше ждать Дзюбу? Честно, я бы забыл эту историю, даже не надо ее поднимать. Кто больше всего это делает, тот наносит максимум вреда российскому футболу. Потому что мы оказываем внимание всяким непотребным людям, которые все это выложили. Что же касается Дзюбы как футболиста, если тренер "Зенита" посчитает, что он своей игрой может принести пользу команде, то Артем должен играть, - цитирует Чугайнова "РБ-Спорт".
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оказался в эпицентре скандальной ситуации после того, как в интернете был опубликован и растиражирован компрометирующий футболиста видеоролик. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в сложившейся обстановке не стал вызывать Дзюбу в национальную команду на ноябрьские матчи. В поддержку Дзюбы высказалось большое количество медийных личностей и прошел митинг в центре Москвы.
Чугайнов: не надо поднимать историю с Дзюбой. Я бы забыл ее
Экс-игрок сборной России и "Локомотива" Игорь Чугайнов высказал мнение о скандальной ситуации вокруг форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!