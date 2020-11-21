- Кто первым произнес фамилию Кокорин применительно к "Спартаку"? Кокорин стал свободным агентом, с российским паспортом это один из самых сильных игроков. Назвал его фамилию я, потому что футболист был на рынке. Сказал: "Мы обязаны взять этого игрока. Если мы хотим быть первыми и сильными, Кокорин должен быть в "Спартаке", - цитирует Газизова "Чемпионат".
29-летний Александр Кокорин период с октября 2018 года по сентябрь 2019 года провел в тюремном заключении. В августе 2020 года форвард подписал контракт с московским "Спартаком". Кокорин принял участие в 8 матчах за красно-белых во всех турнирах, на его счету 1 забитый гол и 2 результативные передачи.
Газизов: первым фамилию Кокорин применительно к "Спартаку" произнес я
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, как в клубе появилась идея предложить контракт нападающему Александру Кокорину.
Фото: ФК "Спартак"
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