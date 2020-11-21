"Посмотрим. Прошлый матч выиграли, провели хороший матч. Зачем что-то менять?", - передает слова Семака "Чемпионат".
Напомним, что ранее роль капитана сине-бело-голубых выполнял нападающий Артем Дзюба, однако после того, как в сеть было опубликовано его интимное видео, повязка перешла к хорватскому футболисту.
Семак рассказал, останется ли Ловрен капитаном "Зенита"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ахматом" (2:2) ответил на вопрос, останется ли капитанская повязка у защитника Деяна Ловрена.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!