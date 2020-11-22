"С талантливых футболистов спрос особый. И здесь все зависит от самого Александра. Пока конкуренцию Понсе, Соболеву и Ларссону он явно проигрывает.
Не думаю, что "Спартак" не команда Кокорина. Вот в английской премьер-лиге с его мягкой, техничной манерой Александру пришлось бы тяжелее. А спартаковский стиль ему вполне подходит. И он просто обязан в него вписаться", - сказал Романцев.
Александр Кокорин перешел в "Спартак" в статусе свободного агента перед началом этого сезона. За 9 проведенных матчей у него один забитый мяч.
Олег Романцев работал в московском "Спартаке" главным тренером в период с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003. Под его руководством команда один раз стала чемпионом СССР и 8 раз выигрывала чемпионат России.
Источник: "СЭ"
Романцев: в АПЛ Кокорину было бы тяжелее
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал игру Александра Кокорина в составе московской команды.
Фото: ФК "Спартак"
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