"По самоотдаче к команде невозможно предъявить претензии, и выглядели мы достаточно мобильно. Но надо признать, что у нас не хватает мастерства и класса, поэтому мы и не можем реализовать те моменты, которые были. Я уже сказал футболистам об этом. Нужно ужесточать дисциплину и использовать то, что у нас есть", - заявил Рахимов.
Рашид Рахимов возглавил "Уфу" в октябре этого года, сменив на этом посту Вадима Евсеева. В пяти матчах под руководством Рахимова уфимский клуб набрал всего одно очко, сыграв вничью с "Сочи" (1:1).
По итогам первого круга "Уфа" расположилась на последнем месте в таблице РПЛ. У команды набрано всего семь очков, а отставание от 14-го места, дающего право сыграть в стыковых матчах, составляет пять очков.
Ближайший матч "Уфы" в чемпионате против "Тамбова". Игра пройдет 29 ноября на стадионе "Нефтяник".
Источник: сайт "Матч ТВ"
Рахимов: у игроков "Уфы" не хватает мастерства и класса, поэтому страдает реализация
Главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов прокомментировал поражение своей команды в матче с "Химками" (1:2).
Фото: ФК "Уфа"
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