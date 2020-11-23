Рахимов: у игроков "Уфы" не хватает мастерства и класса, поэтому страдает реализация

Главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов прокомментировал поражение своей команды в матче с "Химками" (1:2).

Фото: ФК "Уфа"