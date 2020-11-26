Напомним, что данная ситуация произошло в 2011 году после матча с "Волгой" в Нижнем Новгороде, когда серб подошел к трибуне болельщиков "Зенита", чтобы подарить фанатам футболку.
"Огромный шок для меня. Не верил, что такое может произойти. Сейчас смотрю на эту ситуацию и думаю, что подобное не может повториться. Тогда была хуже инфраструктура, и полиция находилась внутри стадиона. Сейчас такого нет. Это ужасный момент, но важно, что такое не сможет повториться впредь. Полиция вряд ли еще когда-нибудь ударит игрока.
Мог ли "Зенит" активнее меня защищать в той ситуации? Думаю, что они попытались замять эту историю. И они сделали это", - передает слова Лазовича "Спорт-экспресс".
Напомним, что Лазович перешел в "Зенит" в 2010 году из голландского ПСВ. В 2014 году сербский нападающий покинул Санкт-Петербург, перейдя в "Партизан". Также была аренда в "Ростов" в 2013 году. В 2018 году игрок закончил карьеру футболиста.
На данный момент Лазович занимает должность спортивного директора "Партизана".
Лазович - об ударе шокером в Нижнем Новгороде: "Зенит" пытался замять эту историю
Экс-форвард "Зенита" Данко Лазович вспомнил, как сотрудник полиции ударил его электрошокером.
Фото: ФК "Зенит"
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