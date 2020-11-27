"Арсенал" - "Зенит". Где смотреть матч онлайн 28 ноября 2020

В матче 16 тура РПЛ тульский "Арсенал" принимает на своем поле петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" в 3 последних встречах добыл 7 очков, чуть оступившись лишь в 15 туре с "Ахматом" (2:2 на выезде). Сине-бело-голубые вторые в чемпионате с 32 очками и всего лишь на 1 балл отстают от лидирующего ЦСКА, с которым ведут заочную борьбу за первое место. А вот в Лиге чемпионов у питерского клуба пока полный провал: 1 набранное очко в 4 турах и поражение в Риме от "Лацио" (1:3) 24 ноября.

"Канониры" в последних 4 матчах РПЛ также набрали всего лишь 1 очко, что привело их в зону стыковых матчей – на 13 место. Приход Дмитрия Парфенова к улучшению результатов пока не привел – ничья с "Ротором" (1:1) и поражение в большинстве от "Локомотива" (0:1). Победа над "Зенитом" дала бы шанс выбраться из опасной зоны.

Сине-бело-голубые выйдут на матч далеко не в лучшем составе: помимо дисквалифицированного Ракицкого игру, по предварительной информации, пропустят Оздоев, Ловрен, Вендел, Караваев и Круговой.

Статистика последних личных встреч в пользу "Зенита" – он выиграл у "Арсенала" 3 предыдущих очных поединка, в том числе и в первом круге текущего чемпионата 14 сентября (3:1). Последняя победа туляков над питерским клубом датируется 3 декабря 2018 года, когда "оружейники" были сильнее на своем поле со счетом 4:2.


Где смотреть матч онлайн?

Встречу покажет телеканал "Матч Премьер" - просмотр матча "Арсенал" - "Зенит" онлайн возможен по подписке на календарный период или на конкретную игру. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.

Начало игры: 14:00 МСК 28.11.2020

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Теги: Арсенал Тула Зенит
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