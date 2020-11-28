Игрок "Краснодара" Вильена получил повреждение по окончании первого тайма матча с "Химками". Это произошло после единоборства с игроком "Химок" Владимиром Дядюном.
Вильена остался лежать на газоне и после осмотра врачей покинул поле с помощью медиков.
В этом сезоне РПЛ Тонни де Вильена провел 10 матчей за "Краснодар" в РПЛ, забив один гол.
Вильена получил травму в матче против "Химок"
Полузащитник "Краснодара" Тонни де Вильена покинул поле в сопровождении врачей.
Фото: ФК "Краснодар"
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