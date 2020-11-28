"Спартак" уже 3 тура не может победить, уступив дома "Ростову" (0:1) и сыграв ничьи с "Уралом" (2:2) и "Динамо" (1:1). Волгоградцы на том же отрезке набрали аналогичные 2 очка, не проигрывают уже 2 матча подряд, а свою первую и пока единственную победу одержали в 12 туре как раз в Москве – над "Локомотивом" (2:1). Более того, "Ротор" пока что вообще не проигрывает в столице – с "Динамо" была ничья 0:0.
Не добавляет "Спартаку" оптимистичных ожиданий и очная встреча первого круга – хоть красно-белые и выиграли со счетом 1:0, но забить им удалось исключительно с пенальти на Александре Соболеве. Который к тому же в 16 туре не сыграет – а значит, у Доменико Тедеско будет меньше вариантов в нападении.
В турнирной таблице красно-белые четвертые с 29 набранными баллами - 28 ноября их догнал по очкам и обошел за счет личной встречи "Ростов", разгромивший "Динамо" со счетом 4:1. Выше на дистанции атаки лидеры чемпионата "Зенит" и ЦСКА (по 32 очка при лишнем матче у сине-бело-голубых), у "Динамо" после 16 туров осталось 27 очков.
Где смотреть матч онлайн?
Встречу покажет телеканал "Матч Премьер" - просмотр матча "Спартак" - "Ротор" онлайн возможен по подписке на календарный период или на конкретную игру. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.
Начало игры: 19:00 МСК 29.11.2020
"Спартак" - "Ротор". Где смотреть матч онлайн 29 ноября 2020
Матч 16 тура РПЛ между московским "Спартаком" и волгоградским "Ротором" пройдет на "Открытие Арене".
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!