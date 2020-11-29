"Слова Бродского: "Между прочим, все мы дрочим". Я понимаю, почему Черчесов его не вызвал, но интимная жизнь каждого — это интимная жизнь каждого. На месте Дзюбы может оказаться любой из нас. Я общался с целым рядом прекрасных женщин, которые все посмотрели и сказали: "Прекрасное тело, огромный член, классный парень! Просто ух!" - цитирует комментатора Sport24.
Напомним, что в отсутствие Дзюбы в составе сборной России национальная команда сыграла вничью в товарищеском матче с Молдавией (0:0), а также потерпела два поражения в Лиге наций УЕФА, уступив Турции (2:3) и Сербии (0:5). По итогу этих игр Россия потеряла позиции в рейтинге сборных УЕФА, из-за чего будет посеяна в 3 корзине при жеребьевке квалификации Чемпионата мира-2022.
В нынешнем сезоне РПЛ в составе "Зенита" Дзюба провел 14 матчей, забил 7 голов (1 с пенальти) и сделал 3 ассиста.
Губерниев - о видео Дзюбы: я общался с прекрасными женщинами. Они сказали: "Прекрасное тело, классный парень"
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал невызов нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в сборную России после того, как в сеть попало интимное видео футболиста.
Фото: sportbox.ru
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