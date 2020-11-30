"Спартак" постарается выиграть золото. Но для этого нам не надо думать о первом месте. Нужно набирать очки в каждом матче, а весной посмотрим.
Наши главные соперники? ЦСКА, "Зенит" и "Локомотив". Эти команды всегда борются за чемпионство. Но для нас не должно иметь значения, против кого мы играем: будь то "Зенит" или "Химки". В России ты можешь потерять очки в любой встрече", - передает слова Крала "Российская газета".
Напомним, что Крал перешел в "Спартак" в 2019 году из пражской "Славии". В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний чешский хавбек провел 16 матчей (все - в стартовом составе) и отметился двумя результативными передачами.
"Спартак" по итогам 16-и туров делит первую строчку чемпионата России с "Зенитом" и ЦСКА. У этих команд в активе по 32 очка.
Крал: "Спартаку" должно быть без разницы, с кем играть, будь то "Зенит" или "Химки"
Полузащитник "Спартака" Алекс Крал заявил, что красно-белые нацелены на борьбу за чемпионский титул в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
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