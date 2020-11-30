— "Спартак" — большое имя не только в России, но и в Европе. Если вы спросите в Чехии, какую команду из вашей страны они знают, поверьте, 90 процентов скажут: "Спартак", — цитирует Крала "РГ".
22-летний Крал выступает за московский клуб с лета 2019 года, перейдя из "Славии" за 12 млн евро. Всего за красно-белых чех провел 40 матчей, в которых стал автором двух голевых передач.
Крал: если вы спросите в Чехии, какую команду из России они знают, поверьте, 90 процентов скажут: "Спартак"
Полузащитник "Спартака" Алекс Крал рассказал о популярности клуба в Европе.
Фото: ФК "Спартак"
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