Крал: если вы спросите в Чехии, какую команду из России они знают, поверьте, 90 процентов скажут: "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Алекс Крал рассказал о популярности клуба в Европе.
Фото: ФК "Спартак"
— "Спартак" — большое имя не только в России, но и в Европе. Если вы спросите в Чехии, какую команду из вашей страны они знают, поверьте, 90 процентов скажут: "Спартак", — цитирует Крала "РГ".

22-летний Крал выступает за московский клуб с лета 2019 года, перейдя из "Славии" за 12 млн евро. Всего за красно-белых чех провел 40 матчей, в которых стал автором двух голевых передач.

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Теги: Спартак Крал
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