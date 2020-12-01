Ранее сообщалось, что 36-летний футболист близок к возвращению в родной клуб, однако вылет команды во второй по силе дивизион Перу усложнил переговоры между сторонами. По информации источника, также существуют серьезные разногласия между игроком и "Альянсой Лимой" относительно финансовой стороны возможной сделки.
Напомним, что Фарфан защищал цвета "Локомотива" с 2017 по 2020 год.
Источник: ESPN
Возвращение бывшего игрока "Локо" Фарфана в "Альянсу Лиму" находится под угрозой срыва
Подписание контракта бывшего нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана с "Альянсой Лимой" находится под угрозой срыва.
Фото: ФК "Локомотив"
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