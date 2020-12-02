"К нам никто с предложением о переезде не обращался. Мы сотрудничаем с "Тамбовом", он арендует у нас стадион. Читали новости про их возможный переезд, но реальность такова, что со стороны клуба таких предложений в наш адрес не поступало.
Будет предложение — будем разговаривать", - заявил Савилов.
Напомним, футбольный клуб "Тамбов" в этом сезоне свои домашние матчи проводит на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске. За аренду этого стадиона клуб платит по 3 млн рублей за матч.
Футболисты "Тамбова", из-за финансовых проблем, могут бойкотировать игру 17-го тура РПЛ против московского "Спартака". Матч должен состояться в ближайшие выходные.
После 16-ти туров "Тамбов" идет на 14-м месте, набрав 12 очков. В последнем матче тамбовчане уступили на выезде "Уфе" со счетом 0:4.
Источник: Известия
Власти Мордовии готовы обсудить возможный переезд "Тамбова" в республику
Министр спорта республики Мордовия Александр Савилов рассказал, что руководство республики может рассмотреть вопрос о переезде "Тамбова" в Мордовию.
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