По информации источника, отсутствие 32-летнего нападающего сине-бело-голубых в заявке на игру с бельгийской командой объясняется тем, что форвард почувствовал дискомфорт в области травмированной мышцы на предматчевой тренировке.
Отмечается, что Дзюба будет готовиться к домашней встрече 17-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом", которая пройдет 5 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.
Источник: "Спорт-экспресс"
Дзюба пропустит матч с "Брюгге". Он будет готовиться к "Уралу"
Капитан "Зенита" Артем Дзюба не поможет своей команде в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Брюгге".
Фото: ФК "Зенит"
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