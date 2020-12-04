"Конечно, график сумасшедший, особенно для игроков сборной, у которых было семь выездов подряд. Это очень тяжело. Сейчас рады, что наконец-то вернулись и последние матчи в календарном году проведем у себя дома. Естественно, дома играть всегда приятнее. Рады, что закончился этот достаточно сложный выездной отрезок", - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.
Напомним, что 4 последние игры сине-бело-голубые проводили на выезде (с "Ахматом" и тульским "Арсеналом" в РПЛ, а также с "Лацио" и "Брюгге" в Лиге чемпионов).
Встреча "Зенита" и "Урала" пройдет 5 декабря на "Газпром Арене". Главным арбитром матча назначен Игорь Панин. Стартовый свисток игры прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Источник: официальный сайт ФК "Зенит"
Семак: график сумасшедший, особенно для сборников, у которых было семь выездов подряд
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 17-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" высказался о физическом состоянии петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"
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