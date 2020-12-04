Болельщики "Уфы" смогут бесплатно посетить матч с "Ростовом" По взаимной договорённости с "Ростовом" билеты на гостевой сектор для болельщиков "Уфы" на матч 17-го тура РПЛ будут бесплатные. View this post on Instagram A post shared by ФК УФА / UFA FC (@ufafc) Напомним, что встреча "Ростова" и "Уфы" пройдет 6 декабря и начнется в 14:00 по московскому времени. Источник: официальный инстаграм ФК "Уфа" Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 16:00 Автор: Андрей Бабич Теги: Ростов УФА Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 100 1 2 3 4 5