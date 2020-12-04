"Получил большое количество сообщений, пожеланий. Мне очень приятно. Со мной всё в порядке. Это была плановая операция. На одну железку во мне стало меньше. Берегите себя!" — сказал Смолов в сторис своего инстаграма.
Напомним, что повреждение 30-летний форвард получил во встрече 14-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо" (1:5). Всего в нынешнем сезоне чемпионата России Смолов провел 12 матчей и забил 3 гола.
Смолов: на одну железку во мне стало меньше
Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов обратился к своим подписчикам после операции.
Фото: ФК "Локомотив"
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