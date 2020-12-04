"Если брать украинские команды и российские, то украинские все время выступали в Европе лучше российских.
Если даже брать тогда, то "Динамо" Киев – четвертьфинал [Лиги чемпионов], "Шахтер" – Лига Европы, "Днепр" играл в финале.
ЦСКА и "Зенит" брали Кубок УЕФА? Но "Зенит" последний – в 2008-м. А у нас команд больше. "Металлист" еще в порядке был, "Днепр", - сказал Воронин в видео на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
Напомним, что в нынешнем сезоне еврокубков российские клубы за 20 матчей групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы одержали лишь одну победу - "Краснодар" на своем поле с минимальным счетом одолел "Ренн" (1:0). Киевское "Динамо" также неудачно выступило в ЛЧ. Команда не смогла выйти из группы, где ее соперниками были "Барселона", "Ювентус" и "Ференцварош".
В свою очередь донецкий "Шахтер" борется за попадание в плей-офф Лиги чемпионов. Отметим, что черно-оранжевые дважды в нынешнем сезоне обыграли мадридский "Реал".
Воронин: украинские клубы все время выступали в Европе лучше российских
Тренер московского "Динамо" и бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин сравнил выступления российских и украинских команд в еврокубках.
Фото: сборная Украины
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