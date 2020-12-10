Минфин США ввел санкции против ФК "Ахмат"

Министерство финансов США расширило список санкции и добавило в него футбольный клуб "Ахмат".

Фото: Евгений Семёнов/Sport24

Как сообщается, футбольный клуб "Ахмат" и фонд главы Чечни Рамзана Кадырова попали в санкционный лист США.



Кроме них, в расширенный список вошел и бойцовский клуб ММА "Ахмат" и промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, которая проводит соревнования по смешанным единоборствам.



"Ахмат" идет в турнирной таблице РПЛ на 8-м месте, набрав после 17-ти матчей 25 очков.



Следующий матч у грозненцев 13 декабря против "Ростова". Игра на "Ахмат Арене" начнется в 19:00 мск.



Источник: Управление по контролю над иностранными активами Минфина США.