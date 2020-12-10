Как сообщается, футбольный клуб "Ахмат" и фонд главы Чечни Рамзана Кадырова попали в санкционный лист США.
Кроме них, в расширенный список вошел и бойцовский клуб ММА "Ахмат" и промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, которая проводит соревнования по смешанным единоборствам.
"Ахмат" идет в турнирной таблице РПЛ на 8-м месте, набрав после 17-ти матчей 25 очков.
Следующий матч у грозненцев 13 декабря против "Ростова". Игра на "Ахмат Арене" начнется в 19:00 мск.
Источник: Управление по контролю над иностранными активами Минфина США.
Минфин США ввел санкции против ФК "Ахмат"
Министерство финансов США расширило список санкции и добавило в него футбольный клуб "Ахмат".
Фото: Евгений Семёнов/Sport24
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