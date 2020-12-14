"Спартак" из-за графика команды просил перенести заседание КДК. Пока непонятно, кто и как будет участвовать в заседании от "Спартака", - сказал Фетисов.
Напомним, что заседание КДК запланирована на 15 декабря. Начало - в 15:00 мск. На заседание приглашены Тедеско и тренер "Сочи" Дмитрий Бородин.
После матча 18 тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" наставник красно-белых заявил, что столкнулся с расизмом со стороны Бородина.
Отметим, что 16 декабря "Спартак" в матче 19 тура РПЛ сыграет на выезде с "Зенитом". Команда Тедеско занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Источник: Sport24
"Спартак" просил перенести заседание КДК по делу Тедеско
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал ситуацию по делу главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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