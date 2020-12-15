"Ничего я не думаю на этот счет. Человек еще не умер, а вы его уже хороните. Нельзя этого делать, уважаемые журналисты. Вы хотите добить человека?
Человек еще не закончил сезон, а журналисты уже наперегонки его хоронят. Закончится сезон, думаю, руководство сядет и обсудит этот вопрос", - сказал Газзаев.
Ранее появилась информация, что руководство ЦСКА планирует прекратить сотрудничество с Гончаренко после матча 19 тура РПЛ с "Ростовом", который состоится 16 декабря.
Напомним, что "армейцы" в текущем сезоне Лиги Европы заняли последнее место в своей группе, набрав три очка в шести матчах. Соперниками московской команды были загребское "Динамо", "вольфсберг" и "Фейеноорд".
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка.
Источник: "СЭ"
Газзаев - о Гончаренко: человек еще не умер, а вы его уже хороните
Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился своим мнением о возможном уходе нынешнего главного тренера "армейцев" Виктора Гончаренко со своего поста.
Фото: ПФК ЦСКА
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