"Глава федерации футбола Белоруссии как один из ресурсов давления на футболиста попытался шантажировать Илью армией. Нам конкретно сказал один из тренеров молодежной сборной: если Шкурин не приедет, то его заберут в армию", - сказал Исаев.
Шкурин в сентябре не явился в расположение молодежной сборной Белоруссии. Летом этого года 21-летний форвард "армейцев" заявил, что не будет выступать за сборную Белоруссии, пока президентом страны будет Александр Лукашенко.
АБФФ передала документы в Дисциплинарный комитет УЕФА и просит применить к игроку соответствующие санкции. Дело будет рассмотрено 14 января следующего года.
В текущем сезоне РПЛ 21-летний Шкурин в составе ЦСКА провел 7 матчей и забил 3 мяча.
Источник: Белсат
Шкурину угрожали армией за отказ прибыть в сборную Белоруссии
Агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина Валерий Исаев рассказал о ситуации с отказом его клиента выступать за молодежную сборную Белоруссии.
Фото: "Матч ТВ"
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