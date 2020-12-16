Сегодня команды сыграют в матче 19-го тура РПЛ. "Зенит" будет принимать "Спартак". Матч начнётся в 20:00 мск.
Перед очной встречей "Спартак" отстаёт от "Зенита" на три очка. При этом клуб из Санкт-Петербурга лидирует в РПЛ.
"5-3-2, организованный футбол, больше рассчитанный на быстрые атаки, нежели на владение мячом и завоевание территории позиционным футболом. Нравится ли мне такой футбол? Нет. Если окунуться в историю, футбол "Спартака" — атакующий, плюс это тонкие пасы, забегания", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
Аршавин: нравится ли мне футбол Тедеско? Нет
Бывший форвард "Зенита" Андрей Аршавин признался, что ему не нравится футбол, в который играет "Спартак" при Доменико Тедеско.
Фото: Комсомольская Правда
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