По информации источника, 29-летний нападающий будет работать в Москве под наблюдением физиотерапевта.
Напомним, что Кокорин пропустил 2 последние игры "Спартака" против "Сочи" и "Зенита", за которые выступал ранее. Обе встречи красно-белые проиграли. Сообщалось, что в контракте игрока прописан соответствующий пункт, согласно которому он не может играть против своих бывших команд, однако бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов опроверг эту информацию.
Источник: Metaratings
Источник: "Спартак" не отпустил Кокорина в отпуск
Фото: ФК "Спартак"
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