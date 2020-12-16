Источник: "Спартак" не отпустил Кокорина в отпуск

"Спартак" не отпустил в отпуск нападающего Александра Кокорина как минимум до 29 декабря.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, 29-летний нападающий будет работать в Москве под наблюдением физиотерапевта.

Напомним, что Кокорин пропустил 2 последние игры "Спартака" против "Сочи" и "Зенита", за которые выступал ранее. Обе встречи красно-белые проиграли. Сообщалось, что в контракте игрока прописан соответствующий пункт, согласно которому он не может играть против своих бывших команд, однако бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов опроверг эту информацию.

Источник: Metaratings

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Теги: Спартак Кокорин
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