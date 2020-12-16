"После матчей с "Сочи" и "Зенитом" тренер принял окончательное решение. Со своей стороны мы благодарны ему за то, что он предупредил заранее. Контракт у него заканчивается в мае, поступил честно. У нас есть время на поиск другого специалиста", - сказал Фетисов.
Источник: телеграм-канал "Футбольный Биги"
В "Спартаке" отреагировали на решение Тедеско не продлевать контракт с клубом
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал слова главного тренера Доменико Тедеско о нежелании продлевать контракт с клубом.
Фото: ФК "Спартак"
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