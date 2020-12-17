- Потеря ли для "Спартака" решение Тедеско не продлевать контракт? Не могу так сказать. Пока ничего сверхъестественного в игре "Спартака" не увидел. В начале чемпионата я вздохнул – были эмоции, игра. Думал: если так продолжат весь чемпионат – побьются за чемпионство. Но с "Зенитом" была катастрофа, - цитирует Павлюченко "Чемпионат".
Матч 19 тура Российской премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком" закончился уверенной победой сине-бело-голубых со счетом 3:1. Красно-белые набрали в осенней части чемпионата России 35 очков и занимают промежуточную вторую строчку турнирной таблицы, но неизбежно откатятся на третье место после завершения встречи "Ростов" - ЦСКА. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не планирует продлевать свой контракт с красно-белыми, срок действия которого истекает в мае 2021 года.
Павлюченко: не могу сказать, что непродление контракта Тедеско - потеря для "Спартака"
Бывший форвард "Спартака" Роман Павлюченко прокомментировал решение главного тренера команды Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.
Фото: РПЛ
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