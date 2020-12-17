Отметим, что в матче с ЦСКА три игрока "Ростова" были заменены из-за повреждений.
"Пока, естественно всё непонятно. Мы провели последние игры на тяжелом поле. Сегодня было тоже тяжелое поле, и это повлияло. Также повлияло, что это конец года. По поводу травм уже говорили все кому не лень. К сожалению, никто не хотел прислушиваться, хотели закончить прошлый чемпионат. Нам почему-то очень нужно было обязательно закончить тот чемпионат, чтобы было скомкано всё остальное", - сказал Карпин в эфире канала "Матч Премьер".
Карпин добавил, что в чемпионатах Франции и Бельгии решили не доигрывать сезон-2019/20. По словам наставника "Ростова", это было правильное решение, в то время как в России футболисты вынуждены играть в чрезмерно насыщенном режиме.
Отметим, что "Ростов" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.
Карпин раскритиковал решение доиграть прошлый сезон в чемпионате России
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча 19-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:3) высказался о ситуации с травмами у игроков "желто-синих".
Фото: "Ростов"
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