Слуцкий ответил на вопрос, поможет ли зимний перерыв в чемпионате его команде.
"Думаю, да. Был очень тяжелый год для всех. Мы доигрывали прошлый чемпионат в цейтноте, как и "Ахмат", потому что боролись за выживание. Тут же стартовал новый сезон, было большое количество новичков. Не всё получалось, как хотелось. Поэтому все ребята и я ждем этого отпуска, потому что это самый необычный год в моей жизни и, наверное, в жизни всего мирового сообщества, в том числе футбольного", - сказал Слуцкий.
Главный тренер "Рубина" также выразил надежду на то, что 2021 год принесет больше положительных эмоций - как в плане здоровья, так и в плане футбола.
Отметим, что на данный момент "Рубин" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Леонида Слуцкого 28 очков. В то же время "Ахмат" пребывает на 10-й строчке таблицы, набрав 26 пунктов.
Кроме того, добавим, что после матча с "Ахматом" стало известно о расставании "Рубина" с хавбеком Дмитрием Тарасовым. Стороны решили не продлевать контракт.
Источник: Матч ТВ
Слуцкий: поможет ли нам зимняя пауза? Думаю, да
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий подвел итоги 2020 года по окончании игры 19-го тура РПЛ с "Ахматом" (0:0).
Фото: "Рубин"
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