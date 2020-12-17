Слуцкий: поможет ли нам зимняя пауза? Думаю, да

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий подвел итоги 2020 года по окончании игры 19-го тура РПЛ с "Ахматом" (0:0).

Фото: "Рубин"