- Что касается возможного ухода Гончаренко, то не сказал бы, что это решение назрело. Да, второй год подряд ЦСКА проваливается в еврокубках, но на то были объективные причины. В чемпионате же армейцы выдают свой максимум на сегодняшний день, а временами так и вовсе выглядят здорово. Потенциал у команды есть, и Гончаренко по силам его развить и сделать ЦСКА успешным в том числе и в еврокубках, - передает слова Бубнова Sportbox.
В матче 19 тура Российской премьер-лиги ЦСКА обыграл на выезде "Ростов" со счетом 3:1. Эта победа позволила команде Виктора Гончаренко выйти на чистое второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков - 41 очко у лидирующего "Зенита", 35 баллов у оставшегося третьим "Спартака". Победив "Ростов", ЦСКА прервал 7-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, которая составила 4 игры (3 ничьих и 1 поражение) в РПЛ и 3 игры (1 ничья и 2 поражения) в Лиге Европы.
Бубнов: не сказал бы, что уход Гончаренко назрел. Ему по силам сделать ЦСКА успешным
Экс-игрок "Спартака" и телеэксперт Александр Бубнов дал комментарий о работе главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
Фото: ПФК ЦСКА
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