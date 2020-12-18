21-летний нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов стал самым ярким игроком Российской Премьер-лиги в ноябре по мнению болельщиков.
Сулейманов провел в ноябре 3 матча за "Краснодар" в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
Всего в этом сезоне Магомед-Шапи Сулейманов провел 28 матчей за "Краснодар", забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу.
Источник: пресс-служба РФС
Сулейманов - самый яркий игрок РПЛ в ноябре
Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов признан болельщиками самим ярким игроком РПЛ в ноябре.
Фото: "Краснодар"
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