- Гончаренко отметил меня по итогам игры с "Ростовом"? Естественно, когда тренер оценивает твою игру с положительной стороны, это всегда подбадривает. В первую очередь, когда я выхожу на поле - независимо от того, на 10, 15 или 90 минут - для меня очень важно играть за тренера, болельщиков, свою семью. Поэтому не имеет значения, какой матч - я всегда играю на пределе.
Как оценю 2020-й год? Год получился в виде американских горок, были взлеты и падения. Настоящие болельщики поддерживают нас независимо от результата, я вижу слова поддержки в соцсетях. ЦСКА показал, что может бороться за первое место, - передает слова Тикнизяна пресс-служба красно-синих.
Тикнизян: ЦСКА показал, что может бороться за первое место
Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян прокомментировал победный матч против "Ростова" (3:1) в 19 туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
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