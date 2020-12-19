Тедеско является одним из кандидатов на пост главного тренера "Шальке"

Главный тренер " Спартака " Доменико Тедеско, который принял решение не продлевать контракт с клубом, может вернуться в "Шальке".

Фото: ФК "Спартак"

По данным немецким СМИ, 35-летний специалист является одним из кандидатов на замену отправленному в отставку Мануэлю Бауму. Также на пост главного тренера "Шальке" претендуют Фридхельм Функель и Торстен Финк.



Напомним, что Тедеско возглавлял гельзенкирхенцев с 2017 по 2019 год. В нынешнем сезоне по итогам 12-и туров "Шальке" занимает последнее место в Бундеслиге, набрав 4 очка.



Источник: Ruhr24