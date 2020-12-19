Ранее специалист в прямом эфире телеканала "Матч Премьер" заявил, что узбекский футболист на 4-5 лет старше того возраста, который написан у него в паспорте. Сегодня, 19 декабря, Урунову исполнилось 20 лет.
"Слишком громко Юран сказал, и слишком высоко его услышали. Это читала вся страна. Надо иметь твёрдые аргументы, чтобы в публичном поле выдвигать такие обвинения.
Мы уже разбирали высказывания Юрана в начале сезона, и он уже был наказан. Но сейчас другое дело. На кону имидж РФС. Есть над чем подумать", - приводит слова Созина "Чемпионат".
Напомним, что Урунов перешел в "Спартак" из "Уфы" в августе 2020 года за 2 млн евро. В нынешнем сезоне в составе красно-белых хавбек провел 9 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
"Это читала вся страна, на кону имидж РФС". Созин — о высказывании Юрана про возраст Урунова
Член комитета по этике РФС Андрей Созин отреагировал на высказывание главного тренера "СКА-Хабаровск" Сергея Юрана о возрасте хавбека "Спартака" Остона Урунова.
Фото: РПЛ
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