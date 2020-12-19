"У "Локо" провал полный. Можно сказать, что у Николича было всего 7 месяцев. Но я внимательно следил за командой, ни в одной игре не было атакующего футбола.
Если Кикнадзе все, то Семин возвращается. Кикнадзе взял на себя риски, все оценивал. Результат плачевный, в том числе и в плане трансферов", - приводит слова Широкова "РБ-Спорт".
Напомним, что "Локомотив" закончил первую часть сезона Российской Премьер-Лиги на 8-м месте, набрав за 19 туров 28 очков. Отставание "железнодорожников" от лидирующего петербургского "Зенита" составляет 13 баллов.
В Лиге чемпионов команда Марко Николича заняла последнее место в группе А, где ее соперниками были "Бавария", мадридский "Атлетико" и "Ред булл" из Зальцбурга.
Широков: у "Локо" полный провал. Если Кикнадзе все, то Семин возвращается
Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал последние результаты московского "Локомотива".
Фото: сборная России
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