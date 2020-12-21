"Я рад, что всё так закончилось. Я был абсолютно спокоен, но теперь буду совсем спокоен. Ведь я никого не бил. Спасибо клубу, что защитили меня", - сказал Жоаозиньо.
Напомним, после матча между представителями "Спартака" и "Сочи" произошла потасовка. Главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско заявил, что его ассистента Андреаса Хинкеля ударили. Сообщалось, что удар мог нанести Жоаозиньо. Однако КДК РФС установил, что игрок "Сочи" не бил Хинкеля.
Источник: Чемпионат
Жоаозиньо - о решении КДК: рад, что всё так закончилось. Я никого не бил
Полузащитник "Сочи" Жоаозиньо высказался о решении Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, признавшего его невиновным по итогам рассмотрения конфликта в матче 18-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:0).
Фото: РИА Новости
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