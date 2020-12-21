"Выиграл два чемпионства, а стоило запнуться в еврокубках, стали бомбить справа и слева. Петржела откуда-то возник. Из казино вышел? Не было видно и слышно, а тут активизировался, десятое интервью дает. Ясно, что от "Зенита" всегда ждут максимума. Но набрасываться при малейшем спаде неправильно", - сказал Хохлов.
Напомним, что в завершившемся групповом раунде Лиги чемпионов "Зенит" под руководством Семака набрал одно очко и занял последнее место в турнирной таблице группы F. При этом петербуржцы лидируют в чемпионате России. "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 41 очко.
Источник: Sportbox
Хохлов - о критике в адрес Семака: набрасываться при малейшем спаде неправильно
Бывший наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов высказался о критике в адрес главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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