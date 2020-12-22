"Сначала нам отказали. Потом назвали цену - честно говоря, мы могли трех игроков купить за эти деньги. Мы в итоге сделали выбор в пользу японского футболиста. Вопрос закрыт - на эту позицию взяли японца в аренду," - сказал Сайманов.
В текущем сезоне РПЛ 20-летний Урунов в составе "Спартака" провел 8 матчей. Полузащитник перешел в московский клуб из "Уфы" прошлым летом.
Источник: РБ-Спорт
Гендиректор "Рубина" - об интересе к Урунову: мы могли трех игроков купить за эти деньги
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику "Спартака" Остону Урунову.
Фото: ФК "Спартак"
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