"У меня нет комментариев. Ничего об этом не знаю и не слышал", - сказал Филатов.
Ранее появилась информация, что генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе и глава совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков покинут свои посты.
Ранее сообщалось, что одним из кандидатов на место Кикнадзе является Николай Ларин, занимающий должность директора в "Чертаново".
В текущем сезоне РПЛ "Локомотив" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
В Лиге чемпионов "Локомотив" занял последнее место в группе с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом", набрав 3 очка в шести матчах.
Источник: РИА Новости
"Локомотив" отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба Кикнадзе и Мещерякова
Член совета директоров московского "Локомотива" Валерий Филатов прокомментировал слухи о возможных изменениях в руководстве московского клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
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