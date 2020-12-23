"Сейчас мы на связи с разными клубами и сборными. Мы слушаем всех, когда Роберту это интересно. Если говорить о России, то мы с ними контактируем и контактировали в прошлом," - сказал Морено.
Ранее появилась информация, что Морено является кандидатом на пост главного тренера "Спартака". Нынешний наставник красно-белых Доменико Тедеско после матча 19 тура РПЛ с "Зенитом" заявил, что не планирует продлевать контракт с московским клубом. Соглашение специалиста истекает в конце текущего сезона.
Также сообщалось, что "Спартак" рассматривает кандидатуру Леонарду Жардима.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Источник: Sport24
Агент Морено отреагировал на слухи об интересе "Спартака"
Агент Роберто Морена Яго Рама Лопез прокомментировал информацию об интересе "Спартака" к испанскому специалисту.
Фото: asmonaco.com
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