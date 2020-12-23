Как сообщает источник, выход из Совета носит уведомительный характер и вступает в силу сразу.
Напомним, что Плутник сменит на посту председателя совета директоров "Локомотива" Анатолия Мещерякова, покинувшего клуб в связи с переходом на новую работу.
Источник: телеграм-канал журналиста Василия Конова
Источник: глава совета директоров "Локомотива" Плутник вышел из состава совета директоров ЦСКА
Председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник уведомил Максима Орешкина, занимающего аналогичную должность в ЦСКА, о выходе из состава совета директоров армейского клуба.
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