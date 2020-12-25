"Есть некий конфликт интересов в футболе между клубами и сборной. И Россия не уникальна в этом. Сейчас кризис сборных команд, потому что все командные виды спорта построены на клубной системе. Клубы должны учитывать интересы сборной команды.
Если во главу угла ставить результат выступления сборной, я бы назвал просьбу Черчесова целесообразной", - цитирует Матыцина Sport24.
Напомним, что 23-й тур чемпионата России предварительно запланирован на 21 марта 2021 года. В марте следующего года национальной команде предстоят два выездных матча против Мальты и Словакии, а также домашняя игра со Словенией. Все встречи пройдут в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Матыцин: есть конфликт интересов между клубами и сборной
Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о просьбе главного тренера сборной России Станислава Черчесова перенести матчи 23-го тура РПЛ в интересах национальной команды.
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