- Будет ли в этом сезоне Кубок "Матч Премьер"? Давать какие-либо прогнозы сейчас - утопия. Мы очень зависимы от ситуации с пандемией и вынуждены отталкиваться от нее. К тому же календарь команд РПЛ заметно уплотнился. Пока могу сказать точно, что этой зимой мы его проводить не будем, но в перспективных планах, конечно же, мы планируем этот турнир, - передает слова Тащина Sport24.
Товарищеский межсезонный турнир "Кубок Матч Премьер" одноименный телеканал впервые провел в январе 2019 года. С тех пор это соревнование регулярно проводилось в каждое межсезонье вплоть до паузы из-за пандемии коронавируса. Всего состоялось три Кубка "Матч Премьер" - зимой 2019, летом 2019 и зимой 2020 года. Победителем обоих зимних турниров стал московский "Спартак", единственного летнего - "Краснодар".
Кубок "Матч Премьер" зимой 2021 года проводиться не будет
Операционный директор "Матч ТВ" Александр Тащин, выполняющий функции главного редактора канала, рассказал о судьбе межсезонного Кубка "Матч Премьер".
Фото: ФК "Спартак"
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