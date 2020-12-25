"Сочи" может вернуть в свои ряды ранее выступавших за этот клуб нападающего "Спартака" Александра Кокорина и полузащитника "Зенита" Андрея Мостового, сообщает Sport24. По данным источника, черноморский клуб изучает варианты аренды обоих игроков уже этой зимой.
В сезоне РПЛ 2019/2020 Кокорин сыграл за "Сочи" 10 матчей, в которых забил 7 голов (2 из них с пенальти и 3 в матче с академией "Ростова") и отдал 1 голевой пас. Мостовой в том же сезоне провел 25 матчей, забил 6 мячей и отдал 5 ассистов.
"Сочи" может вновь арендовать Кокорина и Мостового
"Сочи" рассматривает вариант аренды форварда "Спартака" Александра Кокорина и хавбека "Зенита" Андрея Мостового.
Фото: ФК "Спартак"
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